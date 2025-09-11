Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales |LA PLATA

Sobreseen a un hombre acusado de abuso sexual

Sobreseen a un hombre acusado de abuso sexual
11 de Septiembre de 2025 | 04:48
Edición impresa

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió sobreseer a Pedro Darío Soria, acusado en una causa por abuso sexual agravado contra un menor en la localidad de Guernica. La decisión revocó una resolución anterior que había rechazado el pedido de sobreseimiento y ordenado que el caso llegara a juicio.

La resolución fue firmada por los jueces Miriam Ermili y Carlos Argüero, quienes analizaron el recurso presentado por el abogado defensor Leandro Heredia. El fallo destacó que la acusación contra Soria no contaba con pruebas suficientes y presentaba inconsistencias que impedían sostenerla en un debate oral.

De acuerdo a lo informado, desde el inicio del proceso, el abogado Leandro Heredia sostuvo que la imputación contra su defendido carecía de fundamentos claros. Señaló que la acusación era “vaga e imprecisa”, sin detallar con claridad el momento, el lugar ni las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. También subrayó que nunca se acreditó que Soria tuviera bajo su cuidado al menor, condición que era necesaria para sostener la figura agravada.

Otro punto central en la defensa fue la falta de pruebas objetivas. La acusación se apoyaba principalmente en el testimonio del menor, recogido en una entrevista en Cámara Gesell. Sin embargo, ese relato resultó confuso y contradictorio. Primero se mencionó únicamente al abuelo de la víctima, Enrique Vera, y recién en una segunda instancia apareció el nombre de Soria. Además, no se realizaron pericias psicológicas que permitieran evaluar la credibilidad de los dichos del menor.

Si bien los jueces rechazaron el planteo de nulidad de la acusación, coincidieron con la defensa en que la prueba reunida contra Soria era insuficiente. En su fallo, remarcaron que no había elementos objetivos que corroboraran las denuncias, que los testimonios presentaban contradicciones y que la versión de la defensa resultaba más verosímil frente al contexto temporal y social de los hechos denunciados.

La Cámara concluyó que no era razonable llevar a juicio a una persona con pruebas tan débiles y decidió dictar el sobreseimiento de Pedro Soria, cerrando definitivamente la causa en su contra. En el mismo expediente también se encuentra imputado Enrique Vera, abuelo del niño. A diferencia de Soria, la situación de Vera no fue apelada, por lo que la causa continuará en relación a su persona.

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian robos con inhibidores de alarma

LE PUEDE INTERESAR

Audaz estafa virtual a un jubilado

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de Policiales

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
La Ciudad
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla