Sobreseen a un hombre acusado de abuso sexual

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió sobreseer a Pedro Darío Soria, acusado en una causa por abuso sexual agravado contra un menor en la localidad de Guernica. La decisión revocó una resolución anterior que había rechazado el pedido de sobreseimiento y ordenado que el caso llegara a juicio.
La resolución fue firmada por los jueces Miriam Ermili y Carlos Argüero, quienes analizaron el recurso presentado por el abogado defensor Leandro Heredia. El fallo destacó que la acusación contra Soria no contaba con pruebas suficientes y presentaba inconsistencias que impedían sostenerla en un debate oral.
De acuerdo a lo informado, desde el inicio del proceso, el abogado Leandro Heredia sostuvo que la imputación contra su defendido carecía de fundamentos claros. Señaló que la acusación era “vaga e imprecisa”, sin detallar con claridad el momento, el lugar ni las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. También subrayó que nunca se acreditó que Soria tuviera bajo su cuidado al menor, condición que era necesaria para sostener la figura agravada.
Otro punto central en la defensa fue la falta de pruebas objetivas. La acusación se apoyaba principalmente en el testimonio del menor, recogido en una entrevista en Cámara Gesell. Sin embargo, ese relato resultó confuso y contradictorio. Primero se mencionó únicamente al abuelo de la víctima, Enrique Vera, y recién en una segunda instancia apareció el nombre de Soria. Además, no se realizaron pericias psicológicas que permitieran evaluar la credibilidad de los dichos del menor.
Si bien los jueces rechazaron el planteo de nulidad de la acusación, coincidieron con la defensa en que la prueba reunida contra Soria era insuficiente. En su fallo, remarcaron que no había elementos objetivos que corroboraran las denuncias, que los testimonios presentaban contradicciones y que la versión de la defensa resultaba más verosímil frente al contexto temporal y social de los hechos denunciados.
La Cámara concluyó que no era razonable llevar a juicio a una persona con pruebas tan débiles y decidió dictar el sobreseimiento de Pedro Soria, cerrando definitivamente la causa en su contra. En el mismo expediente también se encuentra imputado Enrique Vera, abuelo del niño. A diferencia de Soria, la situación de Vera no fue apelada, por lo que la causa continuará en relación a su persona.
