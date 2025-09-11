Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DE CARA AL PARTIDO DEL DOMINGO ANTE UNIÓN

Briasco se perfila para ser titular por Hurtado

El armenio, recuperado de una distensión muscular que lo marginó de los últimos partidos, sería número puesto para Orfila

Briasco se perfila para ser titular por Hurtado

Norberto Briasco le ganaría la pulseada a Hurtado para ser titular

11 de Septiembre de 2025 | 02:29
Edición impresa

Alejandro Orfila, entrenador de Gimnasia, comenzará a definir el equipo titular después de la práctica de fútbol que el plantel realizará hoy en el predio de Abasto.

En ese sentido, Norberto Briasco, quien no se sumó a la selección de Armenia en la reciente doble fecha FIFA, ya que la idea fue ponerse a punto, le estaría ganando la pulseada al venezolano Jan Hurtado para ser titular el próximo domingo ante Unión, en el Bosque.

La inclusión del “armenio” no está confirmada, pero se supo que tiene grandes chances de meterse en el equipo, postergando al banco de suplentes a Hurtado, que tuvo un flojo rendimiento en el último partido ante los tucumanos.

Por lo tanto, en caso de que Briasco regrese al once titular, será el acompañante del Chelo Marcelo Torres en la ofensiva.

De todos modos, Orfila esperará la práctica de fútbol para tomar decisiones, ya que Briasco, después de haber obtenido el alta médica por una distensión muscular, no estaría al ciento por ciento de las posibilidades en cuanto al aspecto físico.

Sin embargo, para el técnico uruguayo el ex jugador de Boca corre con cierta ventaja sobre el venezolano para jugar de entrada ante el Tatengue de Leonardo Madelón.

Así, Norberto Briasco estaría recuperando su puesto como titular, el cual tuvo que resignarlo debido a la lesión; mientras que Hurtado buscará sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes, con la idea de ir recuperando su mejor versión futbolística, ya que frente a Atlético Tucumán no cumplió con las expectativas previstas.

De no mediar contratiempos, el probable equipo de Gimnasia sería con Nelson insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

Ayer, en Estancia Chica, los jugadores efectuaron trabajos con pelota en grupos. Se complementó con movimientos ofensivos y de definición. Hoy está prevista la práctica de fútbol.

