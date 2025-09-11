Cerca de las 3.20 y de la madrugada de este jueves llegó a Ezeiza el avión con los 10 argentinos que fueron deportados de Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump. A bordo de un Boeing 767-300, en un vuelo especial de la empresa Omni Air International, contratada por el llamado Homeland Security, el grupo arribó a nuestro país.

Según se informó, la aeronave partió del aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas, con destino a Luisiana. Hizo primero una escala en Bogotá, capital de Colombia, y más tarde dejó a ciudadanos brasileños también expulsados de Estados Unidos en el aeropuerto Confins, en Belo Horizonte.

El reencuentro en el aeropuerto entre los deportados y sus familiares estuvo cargado de emoción ya que hubo fuertes abrazos y hasta algunas lágrimas.

En tanto, según se indicó, los diez argentinos que regresaron en este operativo fueron Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.