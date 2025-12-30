Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió Tiago Palacios en Brasil

Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado
Mientras el plantel de Estudiantes disfruta de sus vacaciones tras el cierre de una exitosa temporada, el atacante Tiago Palacios apareció en el centro de la escena luego de elegir un destino poco habitual para estas fechas. Lejos de los circuitos turísticos tradicionales del Caribe, Tiago Palacios pasó parte de sus vacaciones en Río de Janeiro y visitó la favela Rocinha, una de las más grandes y emblemáticas de Brasil.
El descanso del plantel profesional comenzó luego de un año exigente y con saldo positivo para el Pincha, con la mayoría de los jugadores aprovechando el parate para viajar y recargar energías antes del regreso a los entrenamientos. En ese contexto, la elección de Palacios llamó la atención y rápidamente se volvió tema entre los hinchas sobre su futuro inmediato más allá del paisaje.
El mediocampista ofensivo, que tuvo un buen cierre de temporada, es uno de los nombres que el club considera transferible en este mercado de pases. Ya en la ventana anterior estuvo cerca de emigrar, cuando Estudiantes pretendía una cifra cercana a los 10 millones de dólares, pero ante la falta de propuestas que se ajustaran a ese valor, la operación no prosperó y el jugador continuó en el club.
Ahora, con un rendimiento que fue de menor a mayor y con más continuidad en el tramo final del año, Palacios vuelve a posicionarse como uno de los principales candidatos a salir, con el mercado europeo como destino posible. En ese escenario, su situación contractual y deportiva será una de las cuestiones a resolver por la dirigencia en las próximas semanas.
Mientras tanto, el futbolista aprovecha sus días libres lejos de la competencia oficial, en una ciudad que respira fútbol y con una experiencia distinta a la de otros compañeros. El 5 de enero, cuando Estudiantes retome los entrenamientos, comenzará también a definirse su futuro inmediato, en un mercado que promete movimiento para el conjunto albirrojo.
