De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata

En medio de la temporada de verano, una polémica se desató en Playa Grande, uno de los destinos más populares de la ciudad, debido al avance del mar y la reducción del espacio de playa pública disponible para los turistas. La situación ha generado una fuerte preocupación, ya que muchos se quejan de la falta de espacio para disfrutar de la costa sin tener que pagar por el acceso a los balnearios privados.
Nazarena Di Serio, una de las voces más representativas en la discusión, explicó la situación con claridad: "Estamos en plena temporada y muchos turistas quieren disfrutar de la playa, pero lo que está ocurriendo es algo natural: el mar está avanzando. Sin embargo, el problema se da en las playas privadas, donde el agua se encuentra con los límites de las concesiones y la gente que no paga por un lugar en esos balnearios no tiene dónde ir", comentó.
Playa Grande para los que pagan / Playa Ínfima para el resto.— CapitánHorton2027 (@fortavat) December 12, 2025
Se pone linda Mar del Plata 🤦♂️ pic.twitter.com/BbqOBbvlnw
La Queja de los Turistas
En las redes sociales comenzó a circular un video de un turista que mostró su frustración con la situación. En el posteo, que rápidamente se viralizó, se puede ver al bañista lamentando la falta de espacio público: "Esto es Playa Grande, Mar del Plata. Lo que nos dejan los balnearios privados es la franja pública. Hasta donde está la arena mojada es lo único que tenemos. A Playa Grande solo le queda el nombre, porque para disfrutarla tenés que alquilar una carpa o sombrilla", expresó el visitante.
La situación empeora cuando, según explica la cronista de un noticiero local, "quedan solo unos 10 metros de playa pública", y cada vez que el mar sube y baja, se va llevando más arena, reduciendo aún más el espacio disponible.
El Debate sobre las Playas Privadas y la Accesibilidad
El avance del mar no es un fenómeno nuevo, pero ha coincidido con un aumento en la cantidad de playas privadas en la zona, lo que ha generado tensiones entre quienes buscan un espacio público para disfrutar del mar y quienes tienen acceso exclusivo a las playas de los balnearios.
A medida que la temporada avanza, la preocupación de los marplatenses y turistas crece, ya que temen que la situación empeore. Los espacios públicos en las playas de la ciudad siempre fueron un lugar emblemático para quienes no podían pagar el acceso a los balnearios privados, pero con el avance del mar y la ocupación de los espacios por las concesiones privadas, este derecho parece cada vez más limitado.
