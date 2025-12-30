Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado

Un trágico episodio se registró en las últimas horas en una cantera ubicada en la intersección de las calles 90 y 175, en la localidad de Lisandro Olmos, conocida en la zona como “la cantera de 90”, donde un joven de 22 años perdió la vida tras ahogarse.

La víctima fue identificada como Duarte Borja Iván Darío, de nacionalidad paraguaya, soltero, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de personal del Subcomando Oeste. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un testigo que se encontraba junto al joven y otros dos amigos al momento del incidente.

De acuerdo al relato recabado en el lugar, el grupo se encontraba reunido en las inmediaciones de la cantera cuando, por causas que aún se investigan, Duarte Borja se sumergió en el espejo de agua y desapareció de la vista, sin lograr salir nuevamente a la superficie.

En el operativo de búsqueda intervino personal de Rescate de la Policía, bajo la coordinación del comisario inspector Quinteros, que ingresó al agua con equipamiento especial y logró hallar el cuerpo sin vida del joven.

En el lugar se aguardaba la llegada de peritos, mientras que la UFI en turno tomó intervención en la causa e impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las causas del hecho.