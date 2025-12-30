¡Un horno! La Plata fue la segunda ciudad con más calor en el país en un ranking del SMN

A lo largo de la jornada y cada dos o tres horas según franja, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país. En el caso de La Plata, ocupó el segundo lugar del país en la tabla correspondiente a las 8 AM de este martes 30 de diciembre con 31.5 grados.

Con el correr de las horas, esta Región fue bajando en el ranking, aunque la temperatura subiendo. Por ejemplo a las 17 horas, con 35.8 grados, se ubicó por abajo de la posición 15.

Entre las provincias más repetidas figuran Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados. Para este martes el SMN emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias. A la par, señaló una gran tormenta para fin de año y una lista de las regiones más calurosas.

Las ciudades más calurosas de la Argentina a las 8 Am: