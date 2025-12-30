Al rojo vivo: otra jornada crítica por los incendios en La Plata

Las altas temperaturas registradas este martes 30 de diciembre volvieron crítica la situación en distintas zonas de La Plata, donde se produjeron varios incendios de pastizales y áreas forestales que demandaron la intervención coordinada de fuerzas policiales, dotaciones de bomberos y brigadas especializadas.

En este contexto, la labor de los bomberos volvió a ser clave y fue calificada como titánica, ya que, debido a las condiciones climáticas extremas, se encuentran atendiendo urgencias prácticamente a cada hora, con intervenciones consecutivas y escasos tiempos de descanso.

Uno de los episodios ocurrió en Gorina, cuando personal de la Subcomisaría local detectó un foco ígneo durante tareas de prevención. El incendio se desarrolló en un sector de campos ubicado sobre calle 138, entre 476 y 478, donde vecinos ya intentaban contener las llamas junto a Bomberos de la Policía Bonaerense. El operativo fue encabezado por agentes, con apoyo de la autobomba de la Delegación City Bell. Tras varias horas de trabajo, el fuego fue extinguido cerca de las 16, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

En paralelo, continuaron los incendios forestales en el Parque Pereyra Iraola, donde la Brigada Forestal de Gutiérrez logró sofocar un nuevo foco dentro del predio. Las tareas se vieron dificultadas por el calor intenso y la extensión del área afectada, aunque no se reportaron víctimas.

Desde las autoridades no descartaron que algunos de los incendios hayan sido provocados, y señalaron que las causas serán materia de investigación. En ese marco, reiteraron el pedido a la comunidad de dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego, para evitar la propagación y reducir riesgos en zonas rurales y forestales.

Ayer, otra jornada caótica por el fuego en los barrios

Un impresionante incendio tuvo en vilo al barrio de San Carlos este lunes desde el mediodía. Las llamas se apoderaron de la zona de 147 y 42, en medio de una ola de calor que no ayuda.

El mayor temor de los vecinos era que el fuego se propague hasta las casas ubicadas en los alrededores del terreno afectado. Allí, hay grandes cantidades de pasto seco que no ayudan a combatir las llamas.

También, en horas de la tarde, una dotación del cuartel de bomberos de El Peligro, efectivos de la Policía Bonaerense y agentes del Subcomando Oeste de El Peligro pudieron sofocar un gran incendio que se había desatado en los alrededores de 230 y 429.

Según detallaron efectivos en diálogo con Diario EL DIA, las llamas afectaron a viviendas y causaron un gran temor en los frentistas de la zona. Luego de detener la propagación de las llamas, los efectivos continuaron con las tareas de enfriamiento en el lugar.