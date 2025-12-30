La hija de El Polaco y Barby Silenzi egresó en el jardín del Pincha

Abril, la hija del reconocido cantante El Polaco y la modelo Barby Silenzi, celebró su egreso del jardín de infantes con una gran sonrisa y rodeada de felicidad. La pequeña fue protagonista de un emotivo acto en el que se la vio muy acompañada de sus padres, quienes compartieron el momento en sus redes sociales.

En una de las fotos que el club Estudiantes de La Plata difundió a través de sus canales oficiales, se puede ver a la familia muy unida y feliz, con Abril luciendo su mejor sonrisa. Tanto El Polaco como Barby Silenzi se mostraron emocionados y orgullosos del logro de su hija, quien da así un paso importante en su educación.

El Polaco, quien ha estado muy activo en sus redes, compartió con sus seguidores lo emocionado que se sentía por este nuevo hito en la vida de su hija, mientras que Barby también destacó lo especial que fue el evento para la familia.