Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata

Un violento asalto tuvo lugar el pasado sábado por la madrugada, cuando dos motochorros irrumpieron en un kiosco del centro comercial de calle 12 en La Plata. Allí, en cuestión de segundos, se metieron al interior del comercio y, bajo amenazas al personal, se apoderaron del dinero y diferentes productos que estaban en exhibición.

El hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad del interior del kiosco y de la fachada, ocurrió pasadas las 3 de la madrugada en un kiosco de la zona de 13 y 60, a metros de la sede de la Policía Departamental local. La irrupción que fue captada por los registros fílmicos, muestra como uno de los sujetos ingresa y se apodera de todos los objetos que tienen al alcance de la mano.

En esa línea, cuando arremetía con el rostros tapado por el casco de la moto, su cómplice ingresaba con una mochila de repartidor para secundarlo.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron toda la secuencia, que luego fue difundida entre vecinos y en redes sociales. Tras concretar el robo, los sospechosos fugaron del lugar raudamente y continúan prófugos por estas horas.