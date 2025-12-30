Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Deportes

Germán Brunati sobre el mercado de pases de Gimnasia: las negociaciones por Nacho Miramón y el interés por Marcelo Weigandt

30 de Diciembre de 2025 | 17:38

Germán Brunati, el flamante Director Deportivo de Gimnasia, brindó detalles de la hoja de ruta para el armado del plantel en el mercado de pases. En diálogo con El Equipo Deportivo, dio a conocer definiciones sobre el mercado y el respaldo al cuerpo técnico. 

Uno de los temas centrales fue el posible retorno de Ignacio Miramón. Al respecto, Brunati expresó: "Tenemos optimismo de que finalmente va a llegar porque cuando el jugador quiere y nosotros queremos tenerlo es todo más fácil". Agregó que su llegada es prioritaria ya que "es un jugador que para nosotros jerarquizaría el plantel y queremos que esté".

Respecto a la situación de Juan Pintado y el interés por Marcelo Weigandt, el Director Deportivo fue muy específico sobre la dependencia entre ambas situaciones: "Hoy en esa posición estamos cubiertos. Primero tiene que concretarse la transferencia de Pintado y, a partir de ahí, veremos". Sobre el "Chelo", destacó su valor simbólico: "Es un jugador que representa al hincha y eso siempre es importante".

En cuanto a la defensa del patrimonio, Brunati fue categórico: "Para nosotros Juan (Pintado) es un jugador importantísimo... no hubo nada que satisfaga a Gimnasia en cuanto a lo económico".

En esa línea, Brunati también fundamentó la continuidad del entrenador actual basándose en su capacidad de gestión durante la crisis pasada: "Supo transitar un momento de mucha turbulencia con calma, con seguridad, logrando guiar y liderar un grupo de jugadores y encontrar soluciones tácticas".

El directivo insistió en que no se trató de una decisión basada en la historia del técnico en el Club: "Lo bueno de esta situación fue poner a Gimnasia por delante y no los gustos personales o el amiguismo". Sentenció además que el técnico "piloteó una tormenta de muy buena manera... es la persona ideal para este momento de Gimnasia".

Brunati no esquivó la realidad financiera que atraviesa la institución y el fútbol local: "La economía del Club amerita esto... No hay un jugador blindado por Gimnasia. Escuche ofertas por cualquiera de sus futbolistas profesionales".

Sin embargo, aclaró los límites de esta postura: "Lo que no estamos abiertos es a regalar el patrimonio del club". Finalmente, sobre la llegada de Ariel Pereira a la Reserva, explicó la búsqueda de un salto de calidad: "Tenemos en Pereira un entrenador que tiene exigencias de Primera División. Para profesionalizar esta categoría, el perfil de Pereira para nosotros era muy bueno".

