Allanamientos en AFA: encontraron el contrato con la empresa vinculada a Faroni que cobraba un 30% de comisión

Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la calle Viamonte, la Justicia encontró el contrato firmado entre la entidad y una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni, que establecía una comisión del 30% por la administración de cobros y pagos en el exterior, además de un 10% adicional por tareas logísticas.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Además de la sede de Viamonte, los allanamientos se extendieron al predio de la AFA en Ezeiza y al domicilio de Faroni.

Según el contrato al que accedió Clarín, la firma TourProdEnter tenía exclusividad para gestionar todos los cobros y pagos internacionales de la AFA. El acuerdo estipulaba que la asociación debía abstenerse de contratar servicios similares con otras personas o empresas sin el consentimiento expreso del agente.

En el artículo referido a la retribución, se fija que la empresa percibiría el 30% de los montos ingresados a favor de la AFA en cada contratación, más un 10% extra por tareas de logística. Los pagos debían realizarse dentro de los diez días posteriores a cada erogación.

El contrato fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Por parte de la empresa, lo rubricó Erica Gillette, esposa de Faroni.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina. De acuerdo a la investigación, TourProdEnter habría administrado alrededor de 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y desviado al menos 42 millones hacia empresas presuntamente ficticias radicadas en Miami.

En el expediente también figura Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, una financiera vinculada a Tapia, considerada clave en el esquema investigado. Por la causa ya hubo detenciones y prisiones domiciliarias, y se realizaron allanamientos previos en clubes y dependencias del fútbol argentino.

Faroni, exdiputado y empresario del espectáculo, tiene prohibido salir del país y fue interceptado recientemente en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay.