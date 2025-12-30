Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado
Leonardo García Alarcón fue distinguido como Huésped de Honor de La Plata
El intendente Julio Alak encabezó un encuentro con el reconocido director de ópera Leonardo García Alarcón en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal. Tras la reunión, el músico platense fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad, en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional y su aporte a la cultura.
García Alarcón nació en La Plata el 5 de agosto de 1976 y se formó en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En 1997 se radicó en Ginebra, donde desarrolló una carrera que lo convirtió en uno de los directores de orquesta más brillantes de su generación, con especial referencia en la música barroca.
Este año fue distinguido con el Premio International Classical Music Awards (ICMA) en la categoría Artista del Año, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito de la música clásica a nivel mundial, considerado una suerte de “Nobel musical”. El reconocimiento lo ubica en una nómina histórica junto a figuras como Martha Argerich, Claudio Abbado y Krzysztof Penderecki.
Alarcón es invitado habitual de las orquestas más prestigiosas de Europa, con las que ha construido una extensa discografía. Mantiene, además, una estrecha relación artística con Martha Argerich y el director Daniel Barenboim.
En 2005 fundó la Cappella Mediterránea, conjunto con el que es artista en residencia en instituciones de primer nivel como la Ópera de París, el Grand Théâtre de Genève y el Festival D’Aix-en-Provence, entre otros escenarios de renombre. También se desempeña como profesor de dirección en el Conservatorio de Ginebra, donde su investigación artística y musicológica tiene a la voz como eje central.
Entre sus múltiples distinciones, fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras en Francia, Ciudadano Ilustre de Ambronay (Francia) y Namur (Bélgica), y en 2019 recibió el Premio Konex. Ese mismo año fue el artista elegido para dirigir la celebración de los 350 años de la Ópera Nacional de París y los 30 años de la Ópera de la Bastilla, con una versión de Las indias galantes de Jean-Philippe Rameau que rompió moldes y obtuvo una enorme repercusión internacional.
Desde 2024 dirige el teatro La Cité Bleue, en Ginebra, recientemente restaurado. En la actualidad, trabaja en la recuperación de una obra inédita de la compositora Antonia Bembo, hallada en la Biblioteca Nacional de Francia, que fue encargada por Luis XIV y que tendrá su estreno mundial en 2026, tres siglos después de haber sido concebida.
Clavecinista, director, compositor y recopilador, García Alarcón ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de presentarse en el Teatro Colón y su intención de impulsar una iniciativa musical en La Plata, reafirmando su vínculo y compromiso con su ciudad natal.
