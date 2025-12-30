La memoriosa Mirtha Legrand volvió a poner los trapitos al sol y esta vez fue el turno de su colega y ex amigo, Chiche Gelblung, contra quien la diva enfatizó que tiene un enojo guardado desde hace décadas y sostuvo que es algo “horrible”.

Según se supo y en base a las declaraciones que la misma conductora realizó en su programa, Mirtha recordó el momento en que Gelblung publicó una imagen de Legrand junto a su -ahora difunto- marido, Daniel Tinaire, mientras ambos reposaban en la playa.

En tanto, la diva contó: “Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”. Pero como si eso fuera poco, detalló sobre la postal de 1994, momento en que ambos se encontraban con ropa de ocasión: “Una imagen en una playa de Mar del Plata”.

Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha relató que no le privó el saludo: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo porque además estaba acostada con la pierna levantada”.

Sobre la postal, recordó con lujo y detalle, como suele hacer con cualquier escena que se le cruce: “Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”.

“Ahora no lo hago más, pero me encantaba tomar sol. Estaba recostada, de pronto me levanté y vi que en el borde del camino había unas montañas, a través de una se ocultaba un fotógrafo”, añadió la conductora.

“Le comenté a Daniel que había un reportero que no fotografiaba y ya las habían sacado”, cerró sobre la anécdota y, considerada, sostuvo: “El rencor se me pasó”. Asimismo, explicó que Chiche fue muy cercano a su hija, Marcela Tinaire: “Él era muy amigo de Marcela”