El tenis hizo su donación al Hospital de Niños de La Plata

Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado
Escuchar esta nota
El Hospital de Niños Sor María Ludovica recibió la donación del 20 por ciento de lo recaudado durante la "Copa Desafío II, Ciudad de La Plata", como estaba previsto desde un primer momento, un gesto solidario que refuerza el compromiso social del deporte y de las instituciones de la ciudad.
La entrega se realizó con la presencia de Marcelo Galland, presidente del Concejo Deliberante de La Plata y presidente del Club Universitario, entidad fue parte de la organización del torneo, quien acompañó la iniciativa y destacó la importancia de que los eventos deportivos trascienden lo competitivo para generar un impacto positivo en la comunidad. Además estuvieron Tomás Etcheverry, Gonzalo Tirante (el papá de Thiago, que estuvo en su representación de Thiago), Gustavo Merbilhaa, Martín Chiaramondia y los directores de dicho nosocomio.
La Copa Ciudad de La Plata se disputó el pasado 6 del corriente mes, en la cancha de polvo de ladrillo de la "U", y contó con la participación de jugadores de nivel internacional como los platenses Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi y el marplatense Francisco Comesaña, acercando tenis de alto rendimiento a la ciudad.
Además de la competencia, el torneo incluyó clínicas abiertas para Escuelitas de tenis de La Plata, promoviendo la formación deportiva y el acceso de niños y jóvenes a experiencias junto a referentes del circuito profesional.
La donación al Hospital de Niños se enmarca en una política de trabajo que busca vincular deporte, solidaridad y responsabilidad social, reafirmando el rol de las instituciones deportivas y públicas en la construcción de una ciudad más integrada y comprometida. Como quedó dicho también estuvieron de la entrega los encargados de la organización, Gustavo Merbilhaa y Martín Chiaramondia.
De acuerdo a lo que se comentó al término del evento exhibición, que fue un verdadero éxito por la gran convocatoria de gente y tuvo como triunfadores a la dupla platense de Etcheverry y Tirante al definirse en el dobles, para que el año que se espera una gran sorpresa para la "Copa Desafío III".
