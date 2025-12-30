Pericia oficial: la mansión de Pilar vinculada a autoridades de la AFA fue valuada en USD 20 millones
Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
Un accidente de tránsito registrado en Ensenada casi terminó en tragedia cuando un conductor embistió a otro vehículo y pasó a escasos centímetros de dos personas que estaban sobre una cabina a la espera de un colectivo.
El hecho se produjo este martes en la intersección de avenida Almirante Brown y calle 16, cuando una Chevrolet Spin gris impactó contra la parte trasera de un Fiat Punto blanco que circulaba en el mismo sentido.
De acuerdo con las imágenes grabadas por una cámara de seguridad y compartidas posteriormente, tras el choque la Spin perdió estabilidad y se desplazó hacia la vereda, pasando muy cerca de dos personas que se encontraban junto a una parada de colectivos.
