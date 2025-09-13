Se negó a declarar el joven acusado de grooming

Benjamín Amieva, basquetbolista de 21 años oriundo de La Plata y jugador de Rivadavia de Necochea, se negó a declarar en las últimas horas ante la fiscal Cecilia Corfield en su indagatoria por grooming y tenencia de pornografía infantil.

La denuncia fue realizada por la familia de la víctima, y la investigación estuvo a cargo del área de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía N°15, que reunió pruebas digitales que comprometen al joven. El jugador fue detenido en Necochea por la DDI tras un operativo de vigilancia y secuestro de material pornográfico infantil en su poder.

Tras la indagatoria, la fiscal tiene un plazo de 15 días corridos para decidir si solicita la prisión preventiva, que deberá ser analizada por el juez de Garantías Guillermo Atencio. Analizará el planteo y resolver la situación procesal del acusado.

El caso que fue informado por este diario en su edición anterior, conmociona a la comunidad deportiva, ya que Amieva había iniciado recientemente su participación en un club local. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar situaciones de grooming y extremar los cuidados de menores frente a interacciones con adultos a través de internet.