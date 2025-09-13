Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Perdió todo

Cayó en una falsa promo para comprar anteojos
13 de Septiembre de 2025 | 04:29
Edición impresa

En Berisso, una jubilada de 74 años se convirtió en víctima de un engaño digital que le arrebató casi medio millón de pesos. Según pudo saber este diario, la mañana del 10 de septiembre, mientras revisaba Facebook, encontró una publicación que ofrecía prestaciones oftalmológicas supuestamente del PAMI. Al ingresar al enlace, fue derivada a un chat de WhatsApp con un supuesto representante, quien le solicitó datos personales y que compartiera pantalla, mostrando su información bancaria. Sospechando de la maniobra, la mujer cortó la comunicación, sin imaginar que ya le habían sacado más de 490 mil pesos de su cuenta.

Así, los hampones cibernéticos volvieron a hacer una maniobra que ya se podría considerar como “de manual”: mediante phishing y suplantación de identidad, los estafadores lograron acceder a información sensible para sustraer fondos de manera rápida y silenciosa. Si bien la víctima aportó copia de los movimientos bancarios, pero no pudo recabar datos del receptor del dinero ni conservar registros de la conversación, que fueron borrados de manera deliberada.

 

