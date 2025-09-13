Un jardín acumula seis robos en lo que va del año

El Jardín de Infantes Nº 965 de Los Hornos parece haber quedado marcado por la vulnerabilidad. Esta semana, la comunidad educativa sufrió tres golpes delictivos en apenas días, y con el ocurrido en la madrugada del viernes, ya suman seis ataques en lo que va del ciclo lectivo 2026.

Los delincuentes rompieron los vidrios de los autos de varios docentes, dejando un clima de desazón y miedo en un establecimiento situado en 90 entre 154 y 155.

Los primeros robos habían sido más tradicionales: el lunes y el miércoles, sujetos desconocidos forzaron la puerta trasera y se llevaron alimentos —hormas de queso, pollo, carne, verduras y frutas— junto con utensilios de cocina que quedaban en el jardín.

Según afirman, cada denuncia realizada parecería “estrellarse contra un muro de inacción”, generando un desánimo profundo entre docentes y directivos, quienes ya prefieren no dar declaraciones por temor a comprometerse y a sufrir represalias.