El Mundo |TENÍA 84 AÑOS

Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos

5 de Noviembre de 2025 | 01:13
Edición impresa

El influyente exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, número dos durante los mandatos de George W. Bush (2001-2009), falleció a los 84 años, anunció su familia.

Cheney era conocido por su gran influencia tras bastidores y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos.

El excongresista y exsecretario de Defensa “falleció debido a complicaciones de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares”, según el comunicado de la familia citado por los medios.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos”, agregó.

Cheney había sorprendido durante las elecciones de 2024 al anunciar que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump no era apto para ocupar la Casa Blanca. “Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución”, declaró.

