El Mundo |EN ROJO

Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja

5 de Noviembre de 2025 | 01:12
La Bolsa de Nueva York terminó en rojo en medio de temores por los niveles de valorización de algunas empresas de tecnología, en un contexto de expectativas más altas para el sector de la inteligencia artificial (IA). El Dow Jones perdió un 0,53%, el índice Nasdaq cayó un 2,04% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 1,17%. “Las inquietudes vinculadas a los niveles de valorización frenan el optimismo de los inversionistas”, comentó Jose Torres, de Interactive Brokers.

El mercado tiene “unas expectativas muy altas en cuanto al futuro de las acciones relacionadas con la IA”, pero en ocasiones el comportamiento financiero de estos grupos no son “lo suficientemente sólidos para justificar su capitalización bursátil tan elevada”, dijo Adam Sarhan, de 50 Park Investments. El dinamismo de Wall Street en los últimos meses se apoyó en parte sobre el entusiasmo alrededor del desarrollo de la IA y el cierre de contratos comerciales de decenas de miles de millones de dólares.

 

 

