Graduados de Medicina en centros de salud locales

Los médicos graduados matriculados de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata trabajarán en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) y los centros comunales de la Ciudad.
El convenio firmado entre la Comuna y la unidad académica establece la implementación de actividades docentes de posgrado para los estudiantes de la Carrera de Especialización en Medicina Interna del Centro Formador Hospital Italiano de La Plata en los CAPS durante un plazo de cuatro años.
Para ello, la Municipalidad pondrá a disposición los centros, articulará las actividades académicas con sus equipos de trabajo para mejorar el alcance de los objetivos acordados y participará en proyectos participativos y actividades promo-preventivas junto a los integrantes del cuerpo académico médico.
Por su parte, Medicina diseñará la orientación, el seguimiento y la evaluación de las cuestiones pedagógicas y facilitará la capacitación de los profesionales dependientes del Municipio que colaboren en la misma.
