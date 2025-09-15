“¡Bajate o te quemo!”: le apuntan y le sacan el auto

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Un hombre de 50 años, empleado de comercio, circulaba en su vehículo por calle 31 entre 520 y 522 cuando un automóvil gris claro se le cruzó de manera abrupta, impidiéndole el paso. Si bien al principio creyó que se trataba de una mala maniobra, en pocos segundos pudo entender que se trataba de un atraco. Desde el interior descendieron dos hombres armados, vestidos con ropa deportiva, uno de ellos con una gorra blanca que apenas disimulaba su rostro. La amenaza fue directa y brutal: “¡Bajate, bajate o te quemo!”.
La modalidad utilizada, conocida como “encerrona”, fue ejecutada con precisión, aprovechando la oscuridad y la soledad del momento, apenas minutos después de las 22:00.
Tras ver el arma, el conductor, con las manos en alto y la mirada hacia el suelo, obedeció sin resistencia. En segundos, uno de los delincuentes ocupó su asiento y en ambos rodados, la banda huyó a toda velocidad por calle 31 hacia 526, llevándose consigo algo más que un automóvil: la tranquilidad de un trabajador que en ese momento solo aspiraba a llegar a su casa para reencontrarse con su familia.
Además del coche, los hampones se llevaron una gran variedad de objetos. Entre ellos figuran una notebook, un celular, dos tarjetas de débito y toda la documentación vinculada al vehículo, incluyendo título y póliza de seguro. El caso quedó caratulado como robo automotor agravado por el uso de arma de fuego.
