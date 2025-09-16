Pamela David destrozó a Karina Milei: "Las fuerzas del cielo existen"

Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
Ahora, Pamela David arremetió con todo contra Karina Milei. Lo hizo en medio del escándalo por los audios donde se escucha la voz de la mano derecha de Javier Milei, atribuidos a Spagnuolo, en donde el ex funcionario describe un presunto esquema de coimas montado por la hermana y secretaria del presidente, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Asunto en el que también estaría involucrado Eduardo “Lule” Menem.
"Se saca una foto de un Rolex valuado en 35 mil dólares que, se supone, es más económico y digo bueno, ya está. Escribo en X y espero mis disculpas, en el mismo lugar donde injurias, bla, bla, bla...", tiró Pamela, al aire del streaming Blender. "Fueron 2 twett... El primero en donde dice que me va a llevar a la justicia. Y el segundo donde Bla, bla, bla, bla".
"El martes le pido disculpas y, el miércoles, saltan los audios. Las fuerzas del cielo existen", remarca, David, en voz alta. "Las verdaderas fuerzas del cielo, y no dice nada por el tema de los audios...", señaló Pamela.
Aquí, vale recordar el plante de Pamela, días atrás, desde la pantalla de su programa: "¿La sociedad no necesita que se aclare y, si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos? Porque a mí Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj. Pero, ¿no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad, donde se la trata de coimera? Porque eso fue así desde que aparecieron los audios", había dicho Karina.
Finalmente, luego de que su columnista le dijera que la respuesta del Gobierno fue solamente desplazar a Spagnuolo, Pamela indicó: “Bueno... No me queda claro igual, eh... Tenemos muchos temas, pero me quedan más dudas que certezas. Porque que lo despidan no está mal si el tipo se hace cargo de que estaba cobrando. Pero tienen que salir a hablar y aclarar. Y si no es cierto, demostrarlo”, cerró David.
