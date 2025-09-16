Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años

Ahora, la gastronomía argentina está de luto: este lunes por la noche falleció a los 87 años el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura indiscutida de la cocina nacional y pionero de los programas culinarios en televisión.

Asimismo, trabajó junto a su inolvidable socio y amigo, Carlos "Gato" Dumas.

Se supo que, el fallecimiento se produjo tras complicaciones derivadas de un cuadro de demencia senil que transitó durante los últimos meses.

Por su parte, el chef David Veltri, su discípulo y amigo íntimo, lo acompañó hasta sus últimos momentos, primero en el Sanatorio de la Trinidad y luego en una clínica de cuidados paliativos, según relató a diferentes medios.

Sin dudas, junto al Gato Dumas, Rodríguez Pardo cambió para siempre la gastronomía local. Como recordó Veltri citando al crítico Miguel Brascó, antes de ellos "existía una cocina marrón", monótona y con los chefs ocultos. Con sus programas "Cocineros" y "Gatopardo", sacaron la cocina de la intimidad y la convirtieron en un espectáculo popular, dignificando la profesión.

Por último, recordemos que, además de su éxito en la televisión, la dupla fue socia en más de 33 restaurantes que marcaron una época, como La Chimère, Drugstore y Clark’s.