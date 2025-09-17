El asesino de Kirk, acusado de homicidio agravado

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, fue acusado ayer de homicidio agravado, entre otros cargos, según informó el fiscal de Utah, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA. Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

El fiscal Jeff Gray dijo que considerando la evidencia acumulada por los investigadores, Robinson fue acusado de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”. En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos.