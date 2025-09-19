La causa $LIBRA sigue sin encontrar juez

En medio de la tensión económica, habla Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"
Marcelo Martínez De Giorgi se excusó de asumir la investigación ya que en su juzgado se tramita otra denuncia contra la secretaria General de la Presidencia, y hermana del Presidente, Karina Milei
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó hoy asumir la investigación de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que tiene entre los imputados al presidente Javier Milei y el tema sería resuelto por la Cámara Federal porteña.
El magistrado anticipó que está de acuerdo con que la causa $LIBRA debe tramitarse junto a una denuncia que tiene en su juzgado por supuestas dádivas y que tiene como imputada a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente.
De todas maneras, explicó que, en una decisión anterior, la Cámara Federal superior de los jueces de primera instancia había resuelto que ambas pesquisas siguieran su trámite de manera separada por lo cual ahora debería intervenir ese Tribunal en caso de un cambio de criterio.
Martínez De Giorgi respondió así a una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien, como subrogante del juzgado de María Servini (de licencia), declaró la incompetencia para seguir con la investigación contra Milei y la derivó por "conexidad" al juzgado de Martínez De Giorgi.
Los dos jueces consideran que ambas causas se deben tramitar en forma conjunta para "evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia -postura que aquí se reafirma", aclaró Martínez De Giorgi, pero advirtió que "las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente".
Por eso y "hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida", entendió que "no corresponde aceptar la competencia atribuida". Ambas investigaciones están delegadas en una misma fiscalía, la de Eduardo Taiano.
En la causa $LIBRA se investiga el lanzamiento y promoción por parte de Milei de la criptomoneda con un posteo desde su cuenta en X el 14 de febrero pasado. "La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalal iber tadproject .com", escribió Milei junto a un enlace para comprar la criptomoneda.
La causa que investiga Martínez De Giorgi se inició por una denuncia presentada el 28 de febrero por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, "en la cual señalaron que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas".
