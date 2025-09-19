Excombatientes platenses de Malvinas visitaron a Cristina, previo a importante viaje a las Islas

El dólar oficial superó los $1.500 y ahora el Riesgo País se dispara a 1.496 puntos
El dólar oficial superó los $1.500 y ahora el Riesgo País se dispara a 1.496 puntos
En la víspera de un nuevo viaje a las Islas Malvinas, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata mantuvieron un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111.
La reunión se produjo en el marco del proceso de restitución de identidad de soldados argentinos caídos en la Guerra de 1982, una tarea que lleva adelante el Plan Proyecto Humanitario impulsado por la Cruz Roja Internacional y acompañado por el Estado argentino.
“Conversamos sobre el viaje a Malvinas que emprenderemos hoy y del proceso de identificación de nuestros compañeros”, expresaron desde el CECIM, que además informó que Fernández de Kirchner les entregó ofrendas para llevar a las Islas en homenaje a los caídos.
El viaje, que se extenderá hasta el 27 de septiembre, tiene como hito central la visita al Cementerio de Darwin el próximo domingo 21, donde rendirán tributo a los combatientes argentinos allí enterrados. Se trata de un nuevo paso dentro de un proceso histórico que permitió ya la identificación de 121 soldados que durante décadas yacieron bajo la lápida “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Sin embargo, aún resta avanzar con la restitución de identidad de otros cuerpos sepultados como NN, un reclamo que el CECIM sostiene desde hace más de tres décadas.
La organización platense recuerda que en 1987 ya había consultado al Equipo Argentino de Antropología Forense sobre la posibilidad de identificar los restos de los caídos en las islas. Años más tarde, en 2010, sumó la asesoría legal de Alejo Ramos Padilla para delinear una estrategia judicial, y en 2011, junto con familiares y excombatientes de otras provincias, presentó un recurso de amparo solicitando al Estado Nacional medidas concretas para lograr esas identificaciones. En 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió una carta a la Cruz Roja Internacional pidiendo su intervención humanitaria, un antecedente clave en el camino que hoy permite a muchos familiares conocer dónde descansan sus seres queridos.
Para los excombatientes, el viaje no es sólo un acto de memoria sino también de reafirmación política. La restitución de identidades es entendida como un ejercicio de soberanía y como un compromiso con la verdad y la justicia histórica. “La tarea no finaliza hasta que todos los cuerpos tengan nombre y los familiares puedan tener certeza”, sostienen desde el CECIM. La visita a Cristina Fernández, con la entrega de ofrendas simbólicas, se inscribe en ese entramado de memoria colectiva y de construcción de futuro, donde las Malvinas siguen siendo una herida abierta y un punto de encuentro entre la política, la historia y la identidad nacional.
El homenaje en Malvinas coincide con un proceso de reparación simbólica y política que busca consolidar el reclamo de soberanía en clave de derechos humanos, un eje que Fernández de Kirchner sostuvo durante sus dos mandatos presidenciales.
