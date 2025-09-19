Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

Política y Economía |Les entregó ofrendas para que lleven

Excombatientes platenses de Malvinas visitaron a Cristina, previo a importante viaje a las Islas

Excombatientes platenses de Malvinas visitaron a Cristina, previo a importante viaje a las Islas
19 de Septiembre de 2025 | 12:52

Escuchar esta nota

En la víspera de un nuevo viaje a las Islas Malvinas, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata mantuvieron un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111.

La reunión se produjo en el marco del proceso de restitución de identidad de soldados argentinos caídos en la Guerra de 1982, una tarea que lleva adelante el Plan Proyecto Humanitario impulsado por la Cruz Roja Internacional y acompañado por el Estado argentino.

“Conversamos sobre el viaje a Malvinas que emprenderemos hoy y del proceso de identificación de nuestros compañeros”, expresaron desde el CECIM, que además informó que Fernández de Kirchner les entregó ofrendas para llevar a las Islas en homenaje a los caídos.

EL VIAJE

 

El viaje, que se extenderá hasta el 27 de septiembre, tiene como hito central la visita al Cementerio de Darwin el próximo domingo 21, donde rendirán tributo a los combatientes argentinos allí enterrados. Se trata de un nuevo paso dentro de un proceso histórico que permitió ya la identificación de 121 soldados que durante décadas yacieron bajo la lápida “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Sin embargo, aún resta avanzar con la restitución de identidad de otros cuerpos sepultados como NN, un reclamo que el CECIM sostiene desde hace más de tres décadas.

La organización platense recuerda que en 1987 ya había consultado al Equipo Argentino de Antropología Forense sobre la posibilidad de identificar los restos de los caídos en las islas. Años más tarde, en 2010, sumó la asesoría legal de Alejo Ramos Padilla para delinear una estrategia judicial, y en 2011, junto con familiares y excombatientes de otras provincias, presentó un recurso de amparo solicitando al Estado Nacional medidas concretas para lograr esas identificaciones. En 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió una carta a la Cruz Roja Internacional pidiendo su intervención humanitaria, un antecedente clave en el camino que hoy permite a muchos familiares conocer dónde descansan sus seres queridos.

Para los excombatientes, el viaje no es sólo un acto de memoria sino también de reafirmación política. La restitución de identidades es entendida como un ejercicio de soberanía y como un compromiso con la verdad y la justicia histórica. “La tarea no finaliza hasta que todos los cuerpos tengan nombre y los familiares puedan tener certeza”, sostienen desde el CECIM. La visita a Cristina Fernández, con la entrega de ofrendas simbólicas, se inscribe en ese entramado de memoria colectiva y de construcción de futuro, donde las Malvinas siguen siendo una herida abierta y un punto de encuentro entre la política, la historia y la identidad nacional.

El homenaje en Malvinas coincide con un proceso de reparación simbólica y política que busca consolidar el reclamo de soberanía en clave de derechos humanos, un eje que Fernández de Kirchner sostuvo durante sus dos mandatos presidenciales.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Detectaron medidores de gas adulterados

Cuándo llega lo peor de la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio

Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar oficial superó los $1.500 y ahora el Riesgo País se dispara a 1.496 puntos

La causa $LIBRA sigue sin encontrar juez

La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos

Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
Deportes
LOS AUDIOS DEL VAR.- Explicaron por qué no revisaron la expulsión a Plata en Flamengo - Estudiantes
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión
Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"
Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán
Espectáculos
Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Policiales
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Información General
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla