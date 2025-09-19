En medio de la tensión económica, habla Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"
En medio de la tensión económica, habla Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"
El dólar oficial cerró la semana a $1.515 y el Riesgo País se disparó a 1.496 puntos
Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
Gimnasia va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos
VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
VIDEO. Balcones en peligro: los trozos de mampostería que pueden caer en las veredas provocando heridas a transeúntes
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Ante la mirada de toda Europa, develan la carta que viajó en el tiempo y sobrevivió sellada a las guerras del Siglo XX
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española
Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Excombatientes platenses de Malvinas visitaron a Cristina, previo a importante viaje a las Islas
Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ya se otorgaron unas 240 mil nacionalidades y cuatro de cada diez trámites se iniciaron en nuestro país. Claves de esta tendencia
Escuchar esta nota
Desde que en 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, también conocida como “ley de nietos”, Argentina se consolidó como el epicentro mundial en la tramitación de ciudadanías españolas. De los más de 876 mil pedidos presentados hasta la fecha, un 40% se originaron en los cinco consulados que España posee en nuestro país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.
Durante el primer semestre de este año, la tendencia se profundizó: 366.579 solicitudes —un 42% del total global— se iniciaron en territorio argentino, confirmando el peso histórico de los vínculos migratorios con España y la magnitud de la demanda.
La “ley de nietos” habilita a tramitar la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975). Se trata de una norma con fuerte carga simbólica: busca reparar a familias que debieron abandonar España por persecuciones políticas, ideológicas, religiosas o por motivos vinculados a su orientación sexual o identidad de género.
El beneficio alcanza también a descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, cuando recién se consagraron plenamente las libertades democráticas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, actualizó las cifras en una reciente visita a Canarias: “Hasta el momento se han realizado 876.321 solicitudes y ya se han concedido cerca de 240.000 nacionalidades. Se trata de nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina”.
La norma, aprobada en octubre de 2022, estableció inicialmente dos años de plazo para iniciar los trámites. Sin embargo, la altísima demanda obligó al Gobierno español a extender el plazo por un año más.
LE PUEDE INTERESAR
Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza
La fecha definitiva ya está marcada: el 23 de octubre de 2025 vencerá la posibilidad de presentar solicitudes. Quienes ingresen la documentación antes de esa fecha podrán seguir con el trámite, aunque el procedimiento demore meses en resolverse.
Aunque Argentina es el país líder, la ley tuvo un impacto regional. Según datos oficiales: Argentina: 40% de las solicitudes; Cuba: 12,24%; Brasil: 10,97%; México: 9,71%; Chile: 5,04%; Venezuela: 2,45%.
En conjunto, más del 95% de los pedidos se concentran en Iberoamérica y en el Consulado de España en Miami, lo que muestra que la norma fue especialmente significativa en comunidades de fuerte tradición migratoria española.
Más allá de la reparación histórica, la posibilidad de acceder a la ciudadanía española se volvió un atractivo para miles de jóvenes argentinos. El pasaporte español abre la puerta a vivir, estudiar o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, lo que constituye una alternativa de futuro en un contexto local de incertidumbre económica y social.
Para muchas familias, se trata de reconectar con una identidad cultural que permanecía en la memoria familiar y, al mismo tiempo, de proyectar nuevas oportunidades en Europa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí