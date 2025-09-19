Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Espectáculos

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
19 de Septiembre de 2025 | 18:43

Escuchar esta nota

Yanina Latorre y Matilda Blanco trataron de "sucia" a Mónica Farro durante el aire de LAM. La panelista comenzó a gesticular haciendo alusión al olor de la ex vedette y desató un enfrentamiento entre las colegas que generó tensión al aire del ciclo. 

Por este motivo, Mónica Farro grabó un descargo y comenzó diciendo: "Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda. A ver solo en una mente oscura y enferma esta pensar 24 hs antes como reírte de mí en un programa de televisión. Dicho por Matilda que lo planeo en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes". 

"Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo, patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas, hay mucha gente que se suicida. Por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron", remarcó. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Agenda de Buenos Aires

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Se reanuda tras el corte de luz: Riestra sostiene la ventaja 1 a 0 y Gimnasia busca empatarlo

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

Se reanuda tras el corte de luz: Riestra sostiene la ventaja 1 a 0 y Gimnasia busca empatarlo

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

Tras salir del quirófano, “permanece en terapia intensiva”: que dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"

Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Información General
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo
"ChatIA": la Justicia bonaerense reglamentó el uso de Inteligencia Artificial Generativa
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Deportes
VIDEO. Se lesionó el juez de línea y tuvo que entrar el cuarto árbitro
VIDEO. Celiz, el gol de Riestra
Se reanuda tras el corte de luz: Riestra sostiene la ventaja 1 a 0 y Gimnasia busca empatarlo
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
Policiales
VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental
A bordo de un BWM: así cayó "Chiquito", el acusado del choque, fuga y dos muertes en La Plata
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla