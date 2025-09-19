Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"

Se reanuda tras el corte de luz: Riestra sostiene la ventaja 1 a 0 y Gimnasia busca empatarlo
Yanina Latorre y Matilda Blanco trataron de "sucia" a Mónica Farro durante el aire de LAM. La panelista comenzó a gesticular haciendo alusión al olor de la ex vedette y desató un enfrentamiento entre las colegas que generó tensión al aire del ciclo.
Por este motivo, Mónica Farro grabó un descargo y comenzó diciendo: "Lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda. A ver solo en una mente oscura y enferma esta pensar 24 hs antes como reírte de mí en un programa de televisión. Dicho por Matilda que lo planeo en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes".
"Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo, patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas, hay mucha gente que se suicida. Por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron", remarcó.
Farro vs Yanina y Matilda.— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 19, 2025
"No las respeto más. Fue horrible" pic.twitter.com/k70B1Yn18G
