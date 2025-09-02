Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mikel Amondarain y Valente Pierani presentes en la preparación del Sub 20 de cara al Mundial de Chile

Mikel Amondarain y Valente Pierani presentes en la preparación del Sub 20 de cara al Mundial de Chile

AFA

2 de Septiembre de 2025 | 19:21

El representativo argentino Sub 20, bajo la conducción de Diego Placente, continúa con la puesta a punto de cara al Mundial de Chile, que se disputará a partir del 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre. En los entrenamientos que se llevan a cabo en el predio Lionel Andrés Messi estuvieron presentes los dos futbolistas de Estudiantes, Mikel Amondarain y Valente Pierani.

Ambos jugadores del Pincha atraviesan un gran presente y se ganaron un lugar en esta etapa de preparación, que se extenderá hasta el próximo sábado. La jornada de hoy incluyó entrada en calor, trabajos regenerativos en el gimnasio para los que sumaron minutos ayer, prácticas específicas para los arqueros y bloques tácticos, posesión y fútbol en espacios reducidos.

Pierani es seguido de cerca por Placente y su cuerpo técnico desde hace tiempo, mientras que el categoría 2005 oriundo de Bavio fue citado por primera vez tras sus apariciones destacadas en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Así, habrá que ver si sus nombres permanecen en la lista definitiva que viajará a Chile.

El cronograma de los próximos días incluye entrenamientos en Ezeiza el miércoles, jueves y viernes a las 16 horas, y un ensayo de fútbol el sábado por la mañana, que servirá como cierre de este ciclo de trabajo.

Además de los futbolistas del Pincha también se encuentra el defensor mens sana Juan Manuel Villalba. El juvenil  integra una prelista de convocados, tendrá días claves para que el DT defina si viajará al Mundial

En este mundial, el seleccionado nacional integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, rival ante el que debutarán el domingo 28/09 en Valparaíso.

