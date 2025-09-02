Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
2 de Septiembre de 2025 | 17:38

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió prohibir la presencia de público visitante en todos los encuentros oficiales y amistosos que dispute Universidad de Chile en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027, tras los graves incidentes registrados en el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

El episodio ocurrió el 20 de agosto de 2025 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde se enfrentaron Independiente y Universidad de Chile. Durante el encuentro, que debió ser suspendido, se produjeron disturbios protagonizados por ambas parcialidades.

Según el informe oficial, hinchas del conjunto chileno incendiaron una butaca plástica, arrojaron objetos contundentes hacia la tribuna local y destruyeron instalaciones del estadio —puestos de comida, sanitarios y gradas— para obtener elementos con los que continuar los enfrentamientos.

El saldo fue de 50 heridos, 25 de ellos trasladados a hospitales de Avellaneda, además de importantes daños materiales. Por su parte, grupos de simpatizantes de Independiente intentaron avanzar hacia la tribuna visitante, forzando rejas y portones internos.

Una vez dentro, agredieron violentamente a hinchas chilenos, poniendo en riesgo su integridad física. Las cámaras de seguridad y las tareas investigativas permitieron identificar a más de 40 barras que participaron activamente en los ataques.

Como consecuencia, Aprevide dispuso la prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para 41 hinchas de Independiente, quienes fueron incluidos en el listado de derecho de admisión. La causa penal quedó a cargo de la UFI N° 4 de Avellaneda, bajo la dirección del fiscal Mariano Zitto.

Listado completo de los barras que fueron sometidos al derecho de Admisión:

  1. Santiago Nicolas Fernandez
  2. Juan Martín Sartini
  3. Pablo Sebastián Quetglas
  4. Leonardo Gastón González
  5. Ángel Esteban Arecco
  6. Alejandro Rafael Gómez
  7. Mauro Ronaldo Romero Avendaño
  8. Gerardo Darío Aceval
  9. Fabricio Manuel Alberto Ferreyra
  10. Fernando Ciro De Los Santos
  11. Alejandro Hernán Romero
  12. Antonio Daniel Adrián Lopez
  13. Edgardo Daniel Martinez
  14. Mario Iván Valdez Alvarenga
  15. Diego Sebastián Salva
  16. Roberto David Farfan
  17. Simón Michael Jordan
  18. Walter Horacio Monastra
  19. Leandro Ricardo Suarez
  20. Mario Nadalich
  21. Roberto Ilesca
  22. Damián Ocampo
  23. Cristian Alberto Ray
  24. Ricardo Nadalich
  25. Tomas Suppo
  26. Lucas Rodriguez
  27. Carlos Arecco
  28. Néstor Berjano
  29. Gustavo Orrellano
  30. Javier Martinez
  31. Marcelo Ale
  32. Gabriel Varela
  33. Alan Espíndola
  34. Gabriel Álvarez
  35. Javier Reyes
  36. Emanuel De Lucia
  37. José Rodríguez
  38. Cesar Centeno
  39. Leonardo Gabriel Sosa
  40. Carlos Gabriel Nadalich
