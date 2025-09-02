Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
2 de Septiembre de 2025 | 21:34

Escuchar esta nota

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, pasará las próximas 24 horas internado en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, tras confirmarse que padecía una infección urinaria. El director técnico se había presentado en el mencionado instituto por la mañana, para realizarse unos estudios programados que diagnosticaron la infección. Aunque desde su entorno afirman que está bien, la decisión de internarlo se da por cautela y para poder seguir su evolución de cerca.

Habiendo vuelto a la senda del triunfo, con tres victorias consecutivas, una noticia inesperada agitó la actualidad del “Xeneize" con esta novedad. El DT de 69 años había llegado al Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, en las primeras horas de la mañana, para realizarse una serie de estudios rutinarios.

Habiendo superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que el director técnico padece una infección urinaria. La primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero, aunque con el pasar de las horas el cuerpo médico optó por internar al director técnico durante 24 horas.

En las mismas, se le administrará medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informado al instante sobre su evolución. De todas formas, allegados al experimentado entrenador afirman que se encuentra bien, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni es, principalmente, de precaución.

Este no es el primer problema de salud afrontado por Miguel Ángel Russo, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, mientras dirigía a Millonarios, y pudo sobreponerse tras un tratamiento con quimioterapia, incluso sin dejar la dirección técnica del club colombiano.

