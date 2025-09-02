Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

Nada de tocado, ¡hundido!: EE.UU. mandó al fondo del mar un barco narco de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses atacaron una embarcación cargada con drogas que zarpó desde el país caribeño. El gobierno de Nicolás Maduro respondió con una alerta de “máxima preparación”

Nada de tocado, ¡hundido!: EE.UU. mandó al fondo del mar un barco narco de Venezuela
2 de Septiembre de 2025 | 17:45

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la prensa en la Casa Blanca al revelar que fuerzas militares estadounidenses habían hundido una embarcación venezolana que transportaba drogas. “Dispararon contra una embarcación que transportaba muchas drogas, así que la eliminamos”, afirmó en el Salón Oval.

Minutos más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la ofensiva a través de un mensaje en X, donde habló de un “ataque letal” en el sur del mar Caribe contra un “narconavío” vinculado a una organización narcoterrorista incluida en la lista negra de Washington.

Un despliegue militar inusual

El operativo no fue aislado. Estados Unidos mantiene desde hace semanas un despliegue de gran escala en el Caribe, con ocho barcos de guerra armados con misiles, un submarino nuclear de ataque y aviones de vigilancia P-8. Tres destructores —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— patrullan frente a las costas venezolanas.

El New York Times reveló que Trump firmó en agosto una directiva secreta que autoriza al Pentágono a usar la fuerza contra carteles latinoamericanos. En la práctica, esa decisión habilitó a tratar a las redes de narcotráfico como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a operativos militares directos.

El discurso de la Casa Blanca

El gobierno estadounidense justifica la ofensiva en la lucha contra el narcotráfico. “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela”, dijo Trump. La portavoz Karoline Leavitt insistió en que Washington usará “todos los elementos de su poder” para frenar el flujo de estupefacientes y “llevar a los responsables ante la Justicia”.

La reacción de Maduro

En Caracas, el presidente Nicolás Maduro convocó a la población y a las milicias a “máxima preparación”. Denunció que Venezuela enfrenta “la más grande amenaza en cien años en América” y aseguró que el país se declarará “en armas” si sufre una agresión militar.

LE PUEDE INTERESAR

La victoria Aliada y el poco conocido frente chino de la Segunda Guerra Mundial

LE PUEDE INTERESAR

¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud

“Son ocho barcos de guerra, con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apunta a Venezuela. Es una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta”, señaló el mandatario bolivariano, quien acusó a Washington de intentar imponer la “máxima presión militar”.

Antecedentes y contexto

Las tensiones entre Washington y Caracas no son nuevas. Desde 2019, el gobierno estadounidense impulsa sanciones económicas y políticas contra Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo. La ofensiva naval se produce en paralelo a la crisis económica y social venezolana, que ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes en América Latina.

El hundimiento del barco narco se convierte así en un nuevo episodio de un enfrentamiento cada vez más abierto, en el que el combate al narcotráfico aparece como argumento oficial, pero con trasfondo geopolítico y militar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Identifican a barras por incidentes en el Bosque

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Últimas noticias de El Mundo

La victoria Aliada y el poco conocido frente chino de la Segunda Guerra Mundial

¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Policiales
Se acerca el juicio a La Toretto de La Plata: cuando será la audiencia preliminar
VIDEO. El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Deportes
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla