Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia respira tras la victoria y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque

Gimnasia respira tras la victoria y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque

prensa Gimnasia

2 de Septiembre de 2025 | 18:21

Escuchar esta nota

Luego del triunfo aliviante ante Atlético Tucumán en el Bosque, después de dos derrotas consecutivas, Gimnasia tiene casi dos semanas de descanso para trabajar en el próximo compromiso ante Unión en condición de local. Por ello, el plantel mañana regresará a los entrenamientos por la mañana y el entrenador aspirará a recuperar varios futbolistas que estuvieron afectados por lesiones durante el último tiempo. 

 

Uno de los principales casos para recuperar es Norberto Briasco, quien se encuentra marginado de los últimos dos partidos a raíz de una distensión muscular. El jugador se lesionó ante Lanús y su lugar fue ocupado en un principio por Lucas Castro y ayer por Jan Hurtado. De esa manera, aguardan que se encuentre recuperado para recibir a Unión en el Bosque.

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile

LE PUEDE INTERESAR

Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

 

Otro caso que se suma como variante en el ataque es el de Franco Torres, que ya cuenta con el alta médica y trabajará a la par del grupo, luego de recuperarse de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en enero pasado tras la pretemporada en Uruguay. 

En el verano, Torres generó una buena impresión en el DT Marcelo Méndez cuando regresó de su préstamo en Copiapó de Chile. Ahora, tras casi ocho meses de recuperación, volverá a pelear por un lugar ya que encaja perfectamente en la búsqueda de desequilibrio por los costados que busca Orfila, que en esos lugares cuenta con Manuel Panaro y Jeremías Merlo como titulares, además del colombiano Alejandro Piedrahíta.

Otro caso es el de Matías Melluso, quien entró en la última etapa de su recuperación del desgarro en el cuádriceps que sufrió durante el último amistoso frente a Argentinos Juniors. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Deportes

Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile

Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
$10 millones: una empleada y un calesitero, los ganadores del Súper Cartonazo
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Policiales
VIDEO.- Trepando bajo la lluvia: así fue el robo de la caja fuerte en la casa de los padres de un expresidente de Gimnasia
"No a la censura": Abogados advierten que la prohibición de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei configura un caso de “censura previa”
Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez
Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis
Ratificaron la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín platense
Espectáculos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?
Inesperado: Luis Majul se peleó con Moria Casán y la trató de "rencorosa"
Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y suma uno más: qué día serán los shows del 2026
La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Política y Economía
Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención en el mercado: “Qué quilombo se te armó”
En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata
Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
Tandil continúa con el programa de castraciones y vacunaciones en septiembre
La tormenta de Santa Rosa dejó casi 50 milímetros en Bolívar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla