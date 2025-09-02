Gimnasia respira tras la victoria y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque

Luego del triunfo aliviante ante Atlético Tucumán en el Bosque, después de dos derrotas consecutivas, Gimnasia tiene casi dos semanas de descanso para trabajar en el próximo compromiso ante Unión en condición de local. Por ello, el plantel mañana regresará a los entrenamientos por la mañana y el entrenador aspirará a recuperar varios futbolistas que estuvieron afectados por lesiones durante el último tiempo.

Uno de los principales casos para recuperar es Norberto Briasco, quien se encuentra marginado de los últimos dos partidos a raíz de una distensión muscular. El jugador se lesionó ante Lanús y su lugar fue ocupado en un principio por Lucas Castro y ayer por Jan Hurtado. De esa manera, aguardan que se encuentre recuperado para recibir a Unión en el Bosque.

Otro caso que se suma como variante en el ataque es el de Franco Torres, que ya cuenta con el alta médica y trabajará a la par del grupo, luego de recuperarse de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en enero pasado tras la pretemporada en Uruguay.

En el verano, Torres generó una buena impresión en el DT Marcelo Méndez cuando regresó de su préstamo en Copiapó de Chile. Ahora, tras casi ocho meses de recuperación, volverá a pelear por un lugar ya que encaja perfectamente en la búsqueda de desequilibrio por los costados que busca Orfila, que en esos lugares cuenta con Manuel Panaro y Jeremías Merlo como titulares, además del colombiano Alejandro Piedrahíta.

Otro caso es el de Matías Melluso, quien entró en la última etapa de su recuperación del desgarro en el cuádriceps que sufrió durante el último amistoso frente a Argentinos Juniors.