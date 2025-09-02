Documentos

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió hoy que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que el presidente Javier Milei encabezará mañana en el partido de Moreno y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia envió un informe urgente (ver abajo) a la Casa Militar, advirtiendo que es ''riesgoso'' que Milei participe del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno: el Gobierno analiza cambiar la sede del acto.

“De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar”, insistieron las fuentes.

En efecto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sostuvo que el ligar elegido para el acto de mañana “no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente”.

“Es un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó”, explicó, en declaraciones al streaming de Infobae.

También añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.

Milei tiene previsto encabezar mañana en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de LLA para las elecciones del domingo próximo.

El mandatario tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Según se supo de fuentes partidarias, la mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10 mil asistentes en la actividad, que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete.