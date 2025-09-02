Quién es el tercero en discordia por el que habrían terminado Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían finalizado su flamante noviazgo que duró sólo 14 días y el tercero en discordia sería un futbolista argentino de 18 años recién cumplidos, que además fue nombrado como uno de los mejores de Sub-20 del mundo y surgió de River Plate.

Yamal y Nicole estaban en su mejor momento, a dos semanas de iniciado el vínculo, incluso con un anillo de diamante de por medio. Sin embargo, medios europeos indicaron un quiebre en la relación, ya se especula con el mediocampista del Real Madrid, Franco Mastantuono, como tercero en discordia, y el señalamiento es el mismo en redes sociales, donde iniciaron los trascendidos.

Respecto a su destacada mención, el volante surgido en River recibió una puntuación de 85.4, la cual lo colocó en la quinta plaza de la lista, por detrás del atacante brasileño del Chelsea, Estevao Willian (86.7).

En cuanto a lo que respecta en el mundo de la farándula, la lista se comparte con el protagonista del escándalo: las joyas españolas del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.

Incluso, por si quedaba alguna ilusión puesta en la relación del futbolista del Barcelona y la cantante, el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, sostuvo que el noviazgo era “cosas de niños” y desconoció por completo a la intérprete argentina que revolucionó el trap mundial.

Así, Nasraoui informó que no conoce “la imagen o cara” de la artista, por lo que le restó importancia a si realmente “salió” con su hijo e informó que sólo escucha “música urbana de Estados Unidos” e insistió: “No me meto, a menos que sea algo grave. -Su hijo- hace su vida”.