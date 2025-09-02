Los candidatos de La Plata debatieron en el streaming de EL DIA
$10 millones: una empleada y un calesitero, los ganadores del Súper Cartonazo
VIDEO.- Trepando bajo la lluvia: así fue el robo de la caja fuerte en la casa de los padres de un expresidente de Gimnasia
Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez
Escándalo de los audios: Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno, pero advirtió que resguardará las fuentes de los periodistas
Tras la victoria, Gimnasia respira y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque
En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Ratificaron la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín platense
Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?
Se acerca el juicio a La Toretto de La Plata: cuando será la audiencia preliminar
Nada de tocado, ¡hundido!: EE.UU. mandó al fondo del mar un barco narco de Venezuela
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención en el mercado: “Qué quilombo se te armó”
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Lluvia en La Plata: qué dice el pronóstico para este martes y cuándo vuelve el frío
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena de La Plata
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D'Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.
Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista. Fue allí cuando D'Alessandro lanzó un filoso comentario.
“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para ‘DDM’”, reveló. “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, consultó su compañero.
Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”. De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.
