Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?
2 de Septiembre de 2025 | 18:40

Escuchar esta nota

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D'Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento. 

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista. Fue allí cuando D'Alessandro lanzó un filoso comentario.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para ‘DDM’”, reveló. “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, consultó su compañero. 

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”. De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Espectáculos

Alex Anwandter: "La diversidad se volvió en una identidad a monetizar, como casi todo"

Inesperado: Luis Majul se peleó con Moria Casán y la trató de "rencorosa"

Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y suma uno más: qué día serán los shows del 2026

La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano
Policiales
Sigue prófugo el acusado de chocar a los músicos que murieron en Melchor Romero
VIDEO.- Trepando bajo la lluvia: así fue el robo de la caja fuerte en la casa de los padres de un expresidente de Gimnasia
"No a la censura": Abogados advierten que la prohibición de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei configura un caso de “censura previa”
Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez
Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis
Deportes
Tras la victoria, Gimnasia respira y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
$10 millones: una empleada y un calesitero, los ganadores del Súper Cartonazo
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla