Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención en el mercado: “Qué quilombo se te armó”

La ex presidenta Cristina Kirchner le advirtió hoy al mandatario Javier Milei que “va a chocar mal” el gobierno después de las medidas de intervención del mercado cambiario y le espetó que le “armó un quilombo” con la gestión.
¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, aclaró la ex mandataria desde sus redes sociales, al hacer referencia al escándalo por presuntos sobornos en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En un nuevo escrito dirigido al Presidente, la ex mandataria expresó: ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”.
“Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordas?)… Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…”.
En esa línea, añadió: “Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabes que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea… sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… Sin pesos y sin dólares”.
“Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…”.
Y añadió: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajas. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.
Y en un gesto a los periodistas, la ex mandataria recordó que “el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas… Imaginen si estuviera vigente hoy”.
Fernández de Kirchner se refirió así a las denuncias del Gobierno contra periodistas por filtrar audios, lo que llevó al fiscal Carlos Stornelli a disponer que se continúe con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas pero sin “hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.
Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario.
¡La vas a chocar mal!
Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de…
