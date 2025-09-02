Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención en el mercado: “Qué quilombo se te armó”

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención en el mercado: “Qué quilombo se te armó”
2 de Septiembre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

La ex presidenta Cristina Kirchner le advirtió hoy al mandatario Javier Milei que “va a chocar mal” el gobierno después de las medidas de intervención del mercado cambiario y le espetó que le “armó un quilombo” con la gestión.

¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, aclaró la ex mandataria desde sus redes sociales, al hacer referencia al escándalo por presuntos sobornos en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En un nuevo escrito dirigido al Presidente, la ex mandataria expresó: ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”.

“Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordas?)… Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…”.

En esa línea, añadió: “Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabes que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea… sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… Sin pesos y sin dólares”.

“Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…”.

Y añadió: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajas. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.

Y en un gesto a los periodistas, la ex mandataria recordó que “el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas… Imaginen si estuviera vigente hoy”.

Fernández de Kirchner se refirió así a las denuncias del Gobierno contra periodistas por filtrar audios, lo que llevó al fiscal Carlos Stornelli a disponer que se continúe con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas pero sin “hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de Política y Economía

Llaryora anunció la quita de Ingresos Brutos para las pymes de Córdoba

"No a la censura": Abogados advierten que la prohibición de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei configura un caso de “censura previa”

En Plaza Malvinas, así será el cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
Deportes
Gago se fue abucheado y agredido tras una nueva derrota en México
Amondarain y Pierani presentes en la preparación del Sub 20 de cara al Mundial de Chile
Tras la victoria, Gimnasia respira y se enfoca en la recuperación de varios futbolistas para el próximo choque
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
Espectáculos
Alex Anwandter: "La diversidad se volvió en una identidad a monetizar, como casi todo"
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento: ¿nuevamente separados?
Inesperado: Luis Majul se peleó con Moria Casán y la trató de "rencorosa"
Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y suma uno más: qué día serán los shows del 2026
La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano
Policiales
Sigue prófugo el acusado de chocar a los músicos que murieron en Melchor Romero
VIDEO.- Trepando bajo la lluvia: así fue el robo de la caja fuerte en la casa de los padres de un expresidente de Gimnasia
Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez
Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis
Ratificaron la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín platense
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla