Deportes |COPA LIBERTADORES

Racing busca confirmar, River sueña con revertir

Racing busca confirmar, River sueña con revertir

La Academia mañana juega

22 de Septiembre de 2025 | 02:50
Edición impresa

Racing y River ultiman detalles para sus respectivos partidos de revancha de los cuartos de final de Copa Libertadores. La Academia juega mañana ante Vélez en el Cilindro, mientras que el Millonario se prepara para viajar a Brasil y poder revertir el 1-2 ante Palmeiras.

Por su parte, los dirigidos por Gustavos Costas viene de hacer un buen trabajo ante Huracán en Parque Patricios, en donde con un equipo alternativo se impuso 2-0 ante el Globo. En este sentido, el DT aprovechó ese partido para darle minutos a aquellos futbolistas que no los venían teniendo y para preservar parte de la estructura inicial que será de la partida en la tarde de mañana ante el Fortín.

De esta forma, la Academia tira toda la carne al asador para acceder por cuarta vez a la semifinal del certamen más importante del continente. La buena noticia, es que el técnico puede contar con todos sus futbolistas, y es por eso que analizará repetir el mismo equipo que ganó en Liniers. Sin embargo, según la información que trascendió, el entrenador está de duda de si contar o no con Gastón Martirena. Hoy Costas define el once en el Tita Mattiussi.

Por otro lado, y en una situación diferente aparece River, que a diferencia de la Academia necesita un triunfo superior a los dos goles para obtener la clasificación directa a la instancia pre final.

El Millonario viene de caer por el campeonato local ante Atlético Tucumán en el Jardín de la República y llega de capa caída al encuentro del miércoles ante Palmeiras. A pesar de esto, el entrenador Marcelo Gallardo cuenta con la buena noticia de que podrá tener entre sus elegidos a Giuliano Galoppo, quien superó la fecha de suspensión, tras la expulsión ante Libertad de Paraguay.

Con esta vuelta, el Muñeco debe resolver el problema de quien saldrá de la estructura inicial del equipo. Por su parte, tendrá un día más de entrenamiento para finiquitar con será el posible once, aunque de por medio tendrá el viaje a Brasil. Siguiendo esta línea, el equipo de la banda estará acompañado de dos mil hinchas que dirán presente en el Estadio Allianz Parque de San Pablo, la capacidad máxima que dio el Verde.

