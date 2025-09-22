El Matador completó la tarea y hundió al Tiburón

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Tras la suspensión del partido entre Tigre y Aldosivi por las fuertes lluvias del sábado a la noche, el encuentro terminó de jurgarse en la mañana de ayer, donde el Matador aguantó el 2-0 que había conseguido. Además, se disputaron dos tiempos de 9 y 8 minutos.
Los goles para el Matador los convirtieron anteanoche Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente,
Con este resultado, el elenco de Victoria alcanzó la séptima posición de su grupo con 12 puntos, mientras que en la tabla anual se encuentra en la octava plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.
Ahora, los comandados por Diego Dabove visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.
Por su parte, el Tiburón no logra levantar cabeza, y con esta derrota continúa en el fondo de la mar, tanto en la tabla anual, como de la zona A. El sábado recibe a Argentinos en Mar del Plata desde las 14.30.
Racing busca confirmar, River sueña con revertir
Liga Profesional
