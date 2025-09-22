Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |FUE 1-1 CON GODOY CRUZ

Instituto empató en Mendoza ante el Tomba

22 de Septiembre de 2025 | 02:53
Edición impresa

Instituto igualó como visitante por 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para la Gloria lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales, a los 5’ del complemento.

Cuando parecía que el cotejo se iría al descanso en igualdad sin goles, apareció Alex Luna, ex Independiente, para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Gastón Lodico y abrir el marcador.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Godoy Cruz aprovechó la desatención de la visita para que Nicolás Fernández, por la misa vía, convierta el tanto de la igualdad luego de un envío al área por parte de Bastián Yañez.

Con este resultado, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron la decima posición de la Zona B del campeonato local con 10 puntos, a dos de Sarmiento (7°).

 

