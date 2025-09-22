Goleó el Bicho con un golazo de Alan Lescano

Argentinos Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente resultado el “Bicho” de La Paternal se quedó con el décimo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 11 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 12 puntos. Pero, básicamente, se metió otra vez en la lucha por la Libertadores en la tabla Anual.

Los tres tantos del equipo liderado por el director técnico Nicolás Diez fueron realizados por Tomás Molina (doblete) y Alan Lescano.

El gol del exjugador de Gimnasia fue el tercero del encuentro y una verdadera “obra maestra”, tal como lo describieron algunos medios. A los 34 minutos del segundo tiempo, y desde casi la mitad de la cancha, el jugador de Argentinos Juniors vio adelantado al arquero de Banfield y, con un zurdazo, definió con una precisión milimétrica para sellar la goleada.