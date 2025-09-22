Goleó el Bicho con un golazo de Alan Lescano

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Argentinos Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este contundente resultado el “Bicho” de La Paternal se quedó con el décimo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 11 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 12 puntos. Pero, básicamente, se metió otra vez en la lucha por la Libertadores en la tabla Anual.
Los tres tantos del equipo liderado por el director técnico Nicolás Diez fueron realizados por Tomás Molina (doblete) y Alan Lescano.
El gol del exjugador de Gimnasia fue el tercero del encuentro y una verdadera “obra maestra”, tal como lo describieron algunos medios. A los 34 minutos del segundo tiempo, y desde casi la mitad de la cancha, el jugador de Argentinos Juniors vio adelantado al arquero de Banfield y, con un zurdazo, definió con una precisión milimétrica para sellar la goleada.
LE PUEDE INTERESAR
El Matador completó la tarea y hundió al Tiburón
LE PUEDE INTERESAR
Racing busca confirmar, River sueña con revertir
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí