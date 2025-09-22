Con suplentes Flamengo empató en el clásico ante Vasco

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Flamengo empató como local en el estadio Maracaná uno de sus clásicos cariocas contra Vasco da Gama. Fue 1-1 y para esta ocasión la formación de Filipe Luiz fue prácticamente con jugadores que habitualmente no son titulares.
Se puso en ventaja con gol de Jorge Carrascal pero rápidamente igualó Rayan. El Mengao sigue siendo único líder pero Palmeiras se le puso a dos puntos.
El equipo local formó con Agustín Rossi; Ayrton, Ortiz, Danilo, Royal;
Saúl, Allan; Everton; Carrascal, Plata; Bruno Henrique. Luego ingresaron Pedro, Samuel Lino, Matías Viña y Giorgian de Arrascaeta, como clara necesidad de buscar el resultado.
A propósito de la formación, se informó que Bruno Henrique está pudiendo jugar porque el Club presentó un recurso que todavía lo habilita para estar en cancha.
En tanto que sorprendió la presencia de Gonzalo Plata, ya que al ser autorizado por Conmebol para jugar la revancha (se le retiró la segunda amarilla y, por ende la roja) todos creyeron que el DT lo iba a preservar.
