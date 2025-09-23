Listos para saltar a la cancha

la categoría 2017 de 25 de mayo, otro de los equipos que pisa fuerte en la competencia en nuestra región

Los horarios

¡Salgan con tiempo!

A continuación se detallan los horarios de inicio de cada uno de los partidos oficiales que pertenecen al torneo que organiza la Liga Sur (LISFI), temporada 2025:

Cat. 2016 - 10:00

Cat. 2017 - 10:50

Cat. 2018 - 11:40

Cat. 2019 - 12:30

Cat. 2012 - 13:20

Cat. 2013 - 14:10

Cat. 2014 - 15:00

Cat. 2015 - 15:50

DOBLE JORNADA

Después de la suspensión de la reunión infantil de la liga ribereña (lafir) del sábado pasado, La Comisión Directiva Normalizadora DE LA ENTIDAD BERISSENSE les informa a los clubes afiliados que la fecha del último fin de semana quedó cancelada en su totalidad. Y Por consiguiente, La semana que viene habrá jornada doble, es decir, que se desarrollarán la quinta y sexta fecha, respectivamente, de las liguillas 2025. la idea es poder recuperar LA FECHA SUSPENDIDA Y PONER AL DÍA EL CALENDARIO oficial