Fútbol infantil

Listos para saltar a la cancha

Listos para saltar a la cancha

la categoría 2017 de 25 de mayo, otro de los equipos que pisa fuerte en la competencia en nuestra región

23 de Septiembre de 2025 | 05:19
Los horarios
¡Salgan con tiempo!
A continuación se detallan los horarios de inicio de cada uno de los partidos oficiales que pertenecen al torneo que organiza la Liga Sur (LISFI), temporada 2025:
Cat. 2016  -  10:00
Cat. 2017  -  10:50
Cat. 2018  -  11:40
Cat. 2019  -  12:30
Cat. 2012  -  13:20
Cat. 2013  -  14:10
Cat. 2014  -  15:00
Cat. 2015  -  15:50

DOBLE JORNADA

Después de la suspensión de la reunión infantil de la liga ribereña (lafir) del sábado pasado, La Comisión Directiva Normalizadora DE LA ENTIDAD BERISSENSE les informa a los clubes afiliados que la fecha del último fin de semana quedó cancelada en su totalidad. Y Por consiguiente, La semana que viene habrá jornada doble, es decir, que se desarrollarán la quinta y sexta fecha, respectivamente, de las liguillas 2025. la idea es poder recuperar LA FECHA SUSPENDIDA Y PONER AL DÍA EL CALENDARIO oficial

Multimedia

aquí están, estos son... aparecen en la foto los chicos de la categoría 2018 del centro agrícola el pato

los pibes de la categoría 2017 de el pato, que compiten en el torneo de la liga del oeste platense

la categoría 2017 de 25 de mayo, otro de los equipos que pisa fuerte en la competencia en nuestra región

el Club 5 de mayo tiene su propio gimnasio bautizado con el nombre de Luis Martin. El profe de la selección estuvo compartiendo un momento con los más chicos

la asociación deportiva beto avalos cuenta con muy buenas categorías, como la 2015, que actúa en la liga metropolitana

La categoría 2017 del círculo tolosano: Benjamin González, Bautista amatriain, Gael Coria, moro godzak, Augusto cerrudo, Lorenzo Homann, Luca brekle, Luca Marzioni y Francisco Cipolla Dt: Emiliano Marzioni y Homann Federico

los mohicanos es uno de los clubes que interviene en el campeonato de APLAFI. y lo viene haciendo muy bien. aquí, la formación de la categoría 2013, que hace de las suyas

los pibes de la categoría 2016 del círculo unidos, de gran temporada en los torneos organizados por la liga independiente (lifipa)

la 2019 de 5 de mayo, después de ganarle a san martín de los hornos

la 2015/16 de victoria estuvo presente en el monumental presenciando el partido de la selección argentina

Fútbol Infantil

