El Pato, club de barrio con sentido de pertenencia

estos son los jugadores que actúan para la categoría 2015 del centro agrícola el pato

En el corazón del Centro Agrícola El Pato, en Berazategui, allá por abril del 2000, un grupo de vecinos soñadores empezó a darle forma a lo que hoy es una realidad: un club que respira deporte y vida social. Así nació la Asociación Civil y Deportiva Centro Agrícola El Pato, más conocida como Club El Pato.

No fue fácil el camino. Hubo idas, vueltas, mucho esfuerzo comunitario y un empuje barrial que nunca se apagó. Finalmente, en julio de 2016, la institución logró regularizar su Personería Jurídica, dando un paso clave para consolidarse y crecer.

Hoy el club se levanta en 523 y 620, en pleno barrio de El Pato, y reúne a casi 500 chicas y chicos que practican fútbol infantil, hockey y básquet. Se trata de un espacio abierto, inclusivo y familiar, donde confluyen generaciones: desde los más chiquitos de 3 o 4 años que dan sus primeros pasos con una pelota, hasta adultos mayores que siguen encontrando en el club un lugar de encuentro.

En el fútbol infantil, que fue la primera actividad del club, hay casi 200 chicos que practican la actividad y compiten en diferentes ligas, como la Liga del Oeste Platense y la liga LIFEF, de la escuelitas de zona sur.

Ya con los años, se sumaron nuevas disciplinas como hockey y básquet, ampliando las propuestas para la comunidad.

Las instalaciones hablan del crecimiento: el predio ya cuenta con tres canchas de fútbol 7, una cancha de hockey césped sintético con iluminación profesional y un gimnasio cubierto con cancha de básquet.

Pero el club El Pato es mucho más que deporte. Es pertenencia, es tejido social, es identidad barrial. Es el lugar donde se forman amistades, donde los chicos aprenden valores y donde las familias encuentran un espacio común.

A 25 años de aquel primer sueño, El Pato sigue latiendo fuerte. Y lo hace con la certeza de que los clubes de barrio no solo forman deportistas, sino también personas y comunidades.