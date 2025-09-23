Ya se palpita otra fecha para alquilar balcones

este puñado de fenónemos representa a una de las categorías más chicas de defensores de villa elisa, animador del torneo de aplafi

Todo está preparado para que este sábado los barrios de la Región vuelvan a vestirse de fiesta. Y no es para menos. Los chicos, después de una semana sin actividad debido a la inclemencias del tiempo, no saben de paciencia. Quieren jugar a toda costa, sin importar cómo se encuentran los campos de juego luego del diluvio.

Ahora bien, este fin de semana se reanuda el torneo Clausura de la Asociación Platense (APLAFI) con el desarrollo de la 19º fecha de la Zona Campeonato y la 21º de la Zona Intermedia.

Y en ese sentido, se avecinan partidos interesantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en la Zona Campeonato, donde El Molino marca el camino en la tabla por institución, la Asociación Deportiva Arturo Seguí, tercero en las posiciones, podrá saltar al segundo puesto, aprovechando que el Centro de Fomento El Ombú tendrá fecha libre. El “verde” será local de Frigorina, que pretende abandonar el último lugar de la tabla valorativa.

Además, el Centro Recreativo Infantil Los Pinos, otro de los principales animadores de la Zona Campeonato, visitará con todas sus categorías al CRI. Tricolores.

Mientras que los equipos de SAFI, que no le pierden pisadas a los de arriba, estarán jugando en City Bell contra las categorías de Justicia Social.

PARA ACERCARSE A LA CORONA

Todo parece indicar que Juvenil La Plata se llevará a fin de año el premio mayor a nivel institución. Y en su afán de reafirmar su favoritismo a la corona, este fin de semana afrontará un nuevo compromiso, donde todas las categorías jugarán ante San Carlos 156, penúltimo en las posiciones. En tanto que el escolta de Juvenil Pa Plata, la Asociación San Carlos, será local de El Cruce Lentejitas; mientras que otro de los principales animadores del torneo Clausura, Cerro Platense, enfrentará a Catella.