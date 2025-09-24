Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo |LA PULSEADA POR LOS ARANCELES Y BOLSONARO

Trump y Lula en la ONU: tensión y promesa de cita

Ambos expusieron sus divergencias en Nueva York, pero se reunirán la próxima semana tras haber sentido una ”excelente química”

Trump y Lula en la ONU: tensión y promesa de cita

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en la ONU / AFP

24 de Septiembre de 2025 | 02:50
Edición impresa

Se mostraron los dientes aunque se fueron con la promesa de una cita: en plena crisis entre Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Lula expusieron sus divergencias en la ONU, pero se reunirán la semana próxima tras haber sentido una “excelente química”, según el estadounidense.

El presidente brasileño abrió ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. Sin nombrar a Estados Unidos ni a Trump, a quien otras veces ha llamado “emperador”, el izquierdista Lula criticó a nostálgicos de “antiguas hegemonías” y denunció “medidas unilaterales y arbitrarias” contra las instituciones y la economía de Brasil.

Estados Unidos impuso en agosto aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro, aliado de Trump y sentenciado este mes a 27 años de cárcel por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022.

La Casa Blanca sancionó a funcionarios brasileños y sus familias como represalia por el juicio al líder de extrema derecha.

Trump habló en Nueva York inmediatamente después que Lula. Golpeó de entrada y luego tendió una mano. Dijo que Brasil enfrenta “importantes aranceles” por acudir a la “censura, represión, corrupción judicial y persecución a disidentes políticos en Estados Unidos”.

Pero no mencionó a Bolsonaro ni su condena. En cambio, dedicó unas sorprendentes palabras a Lula, un hombre de su misma edad -79 años- que gobierna por tercera vez la primera economía sudamericana.

“Estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo: lo vi, me vio y nos abrazamos”, describió Trump sobre un encuentro de “unos 39 segundos” entre discurso y discurso, en el que percibió una “excelente química”.

“LE CAÍ BIEN, ME CAYÓ BIEN”

Cuando el líder republicano comenzó a hablar de Brasil, las cámaras enfocaron a Lula, al parecer sorprendido ante el aviso de sus asesores de que era momento de prestar atención.

Con una sonrisa, Trump se explayó sobre su par brasileño: “Pareció un hombre muy agradable. Le caí bien, él me cayó bien, y yo sólo hago negocios con personas que me caen bien”. Dijo que, en ese encuentro fugaz, el primero entre ambos líderes, estos acordaron reunirse la semana próxima, sin dar más detalles.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, detalló más tarde a la CNN que la reunión tendrá que ser “por teléfono o videoconferencia” ya que Lula regresará hoy miércoles a Brasil y “tiene una agenda muy ocupada”.

