Advertencia a Rusia: Ucrania podría recuperar todo su territorio ocupado, según Trump

El presidente Donald Trump en la reunión con su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU / AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, e “incluso ir más allá”, en un giro de 180 grados en su posición sobre los objetivos de Kiev.

Este sorprendente cambio de rumbo se produjo poco después de que Trump también pidiera a los países de la OTAN que derribaran cualquier avión ruso que violara su espacio aéreo.

La tensión entre la OTAN y Rusia ha aumentado en las últimas semanas después de que varios aparatos rusos, cazas y drones, han sido detectados sin permiso sobrevolando espacio aéreo de países del este de Europa que son socios de Estados Unidos en el tratado de defensa mutuo.

“Sí, lo creo”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si los miembros del tratado tienen que abatir las naves rusas en caso de violación del territorio.

El republicano, sin embargo, soslayó las preguntas sobre si cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, tiene intención de poner fin al conflicto en Ucrania. “Se lo diré dentro de un mes, ¿de acuerdo?”.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio”, escribió asimismo Trump en su plataforma Truth Social tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Trump también afirmó que Rusia lucha “sin rumbo” tras tres años de guerra, en un aparente cambio de opinión poco más de un mes después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

El mandatario estadounidense ha mostrado previamente un apoyo tibio a Zelenski, con quien tuvo una fuerte discusión televisada en el Despacho Oval en febrero, durante la cual le dijo al ucraniano que no tenía “las cartas” para ganar.

Pero en su publicación en redes sociales de ayer, Trump desestimó a Rusia, a la que calificó de “tigre de papel”. Afirmó que “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”. “Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?”, escribió Trump.

A medida que la economía rusa empeora, “Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, añadió.

Trump ha dado varias veces plazos de dos semanas a Putin para firmar el alto al fuego a riesgo de adoptar medidas en su contra, como nuevas sanciones.

El presidente estadounidense le dijo ayer a Zelenski que siente “un gran respeto por la lucha que está librando” su país contra Rusia.

Zelenski agradeció a Trump sus “esfuerzos personales para detener esta guerra” y se hizo eco del pedido a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso.