Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo |DIJO QUE MOSCÚ ES UN “TIGRE DE PAPEL”

Advertencia a Rusia: Ucrania podría recuperar todo su territorio ocupado, según Trump

Dio un giro de 180 grados en su postura sobre los objetivos de Kiev. Además, pidió a los países de la OTAN que derriben cualquier avión ruso que viole su espacio aéreo

Advertencia a Rusia: Ucrania podría recuperar todo su territorio ocupado, según Trump

El presidente Donald Trump en la reunión con su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU / AP

24 de Septiembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, e “incluso ir más allá”, en un giro de 180 grados en su posición sobre los objetivos de Kiev.

Este sorprendente cambio de rumbo se produjo poco después de que Trump también pidiera a los países de la OTAN que derribaran cualquier avión ruso que violara su espacio aéreo.

LEA TAMBIÉN

Duro ataque a la ONU con un discurso incendiario

La tensión entre la OTAN y Rusia ha aumentado en las últimas semanas después de que varios aparatos rusos, cazas y drones, han sido detectados sin permiso sobrevolando espacio aéreo de países del este de Europa que son socios de Estados Unidos en el tratado de defensa mutuo.

“Sí, lo creo”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si los miembros del tratado tienen que abatir las naves rusas en caso de violación del territorio.

LEA TAMBIÉN

Trump y Lula en la ONU: tensión y promesa de cita

El republicano, sin embargo, soslayó las preguntas sobre si cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, tiene intención de poner fin al conflicto en Ucrania. “Se lo diré dentro de un mes, ¿de acuerdo?”.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio”, escribió asimismo Trump en su plataforma Truth Social tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

LEA TAMBIÉN

Forzada caminata de Macron en Nueva York

Trump también afirmó que Rusia lucha “sin rumbo” tras tres años de guerra, en un aparente cambio de opinión poco más de un mes después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

El mandatario estadounidense ha mostrado previamente un apoyo tibio a Zelenski, con quien tuvo una fuerte discusión televisada en el Despacho Oval en febrero, durante la cual le dijo al ucraniano que no tenía “las cartas” para ganar.

LEA TAMBIÉN

¿Quién reconoce al Estado palestino, quién no y cuál es la importancia?

Pero en su publicación en redes sociales de ayer, Trump desestimó a Rusia, a la que calificó de “tigre de papel”. Afirmó que “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”. “Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?”, escribió Trump.

A medida que la economía rusa empeora, “Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, añadió.

LEA TAMBIÉN

El precio del petróleo se dispara por las amenazas a Moscú

Trump ha dado varias veces plazos de dos semanas a Putin para firmar el alto al fuego a riesgo de adoptar medidas en su contra, como nuevas sanciones.

El presidente estadounidense le dijo ayer a Zelenski que siente “un gran respeto por la lucha que está librando” su país contra Rusia.

Zelenski agradeció a Trump sus “esfuerzos personales para detener esta guerra” y se hizo eco del pedido a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso.

LEA TAMBIÉN

El acusado de intentar matar al magnate en 2024, culpable

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Últimas noticias de El Mundo

Duro ataque a la ONU con un discurso incendiario

Trump y Lula en la ONU: tensión y promesa de cita

Forzada caminata de Macron en Nueva York

¿Quién reconoce al Estado palestino, quién no y cuál es la importancia?
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
Policiales
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla