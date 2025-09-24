Duro ataque a la ONU con un discurso incendiario

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió ayer a la Asamblea General de la ONU con un discurso incendiario en el que advirtió a los países europeos que se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, un fenómeno a su juicio alentado por la ONU, que “no está a la altura”.

En una intervención que sobrepasó ampliamente los 15 minutos protocolarios, Trump afirmó además que el reconocimiento de un Estado palestino es una “recompensa” por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza.

Trump criticó a aliados y advirtió a enemigos, pero también anunció que se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “la semana que viene”, tras cruzarse ambos mandatarios en el pasillo que da acceso al estrado (ver pág. 3).

Con Venezuela fue mucho menos gentil: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, lanzó. Estados Unidos ha lanzado al menos tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, con un resultado de al menos 14 muertos según su conteo.

Trump se mostró sarcástico porque al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras mecánicas se estropearon. Luego tampoco pareció funcionar su teleprónter en el estrado.

“Esto es todo lo que he logrado de la ONU”, aseguró el mandatario republicano, que lleva menos de un año en el poder y ha puesto del revés a la diplomacia mundial con sus aranceles y decisiones unilaterales.